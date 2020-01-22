EKYS müdür ve müdür yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± için baÅŸvuru iÅŸlemleri baÅŸladÄ±!
Ã–SYM'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi EÄŸitim KurumlarÄ±na YÃ¶netici SeÃ§me SÄ±navÄ± (EKYS) iÃ§in baÅŸvuru ekranÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. MÃ¼dÃ¼r ve mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± seÃ§imi iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan EKYS baÅŸvuru iÅŸlemi, Ã–SYM Ã¼zerinden kolayca gerÃ§ekleÅŸtirilebilecek. Peki, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) EKYS mÃ¼dÃ¼r ve mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÄ±navÄ± iÃ§in baÅŸvuru iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, kÄ±lavuz bilgileri ve tÃ¼m detaylar
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesine alÄ±nacak olan mÃ¼dÃ¼r ve mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± belirleme amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂEKYS baÅŸvurusu iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±.
SÄ±nava baÅŸvurular,Â 22-30 Ocak 2020Â tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. BaÅŸvurular bireysel olarak saatÂ 14.00'tenÂ itibaren Ã–SYMâ€™nin internet sitesi Ã¼zerinden tamamlanacak.
BAÅžVURU EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?
SÄ±nav merkezleri ÅŸu ÅŸekilde olacak;
010-----Adana
030-----Afyonkarahisar
062-----Ankara - Ã‡ankaya
070-----Antalya
090-----AydÄ±n
100-----BalÄ±kesir
140-----Bolu
160-----Bursa
170-----Ã‡anakkale
190-----Ã‡orum
200-----Denizli
210-----DiyarbakÄ±r
220-----Edirne
230-----ElÃ¢zÄ±ÄŸ
240-----Erzincan
250-----Erzurum
260-----EskiÅŸehir
270-----Gaziantep
310-----Hatay
320-----Isparta
330-----Mersin
341-----Ä°stanbul - 1 (KadÄ±kÃ¶y/Maltepe/AtaÅŸehir)
343-----Ä°stanbul - 3 (BeyoÄŸlu/ÅžiÅŸli/BeÅŸiktaÅŸ/KaÄŸÄ±thane/SarÄ±yer)
344-----Ä°stanbul - 4 (BeyazÄ±t/BakÄ±rkÃ¶y/BahÃ§elievler/Zeytinburnu/Fatih)
352-----Ä°zmir-Kuzey (KarÅŸÄ±yaka/Bornova/Ã‡iÄŸli)
360-----Kars
380-----Kayseri
400-----KÄ±rÅŸehir
410-----Kocaeli
420-----Konya
430-----KÃ¼tahya
440-----Malatya
450-----Manisa
460-----KahramanmaraÅŸ
470-----Mardin
480-----MuÄŸla
490-----MuÅŸ
510-----NiÄŸde
520-----Ordu
530-----Rize
540-----Sakarya
550-----Samsun
580-----Sivas
590-----TekirdaÄŸ
600-----Tokat
610-----Trabzon
630-----ÅžanlÄ±urfa
650-----Van
670-----Zonguldak
710-----KÄ±rÄ±kkale
720-----Batman
780-----KarabÃ¼k
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
SÄ±nav, 15 Mart 2020 tarihinde saat 10.15â€™te baÅŸlayacak ve cevaplama sÃ¼resi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00â€™dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklar.
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