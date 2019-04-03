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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’ndan son açıklama

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Ekrem İmamoğlu’ndan son açıklama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Hızlıca normalleşmemiz lazım. Bizim oy aldığımız seçmen bizim tek sayfamız olmayacak. Bizim herkesi mutlu etmek gibi bir anlayışımız var.

Benim bir huyum var, bir vatandaşımın gözü benden kayıyorsa mutsuz oluyorum. Süreçte kırıcı laflar suçlamalar, bir takım şahsi hususlar yaşanmış olabilir. Ne için olduğunu da biliyoruz. Hiçbir şahıs hakkında kişisel yorumumuz olmadı.

İlla insanların birbirlerini oy için ikna etmesi gerekmiyor. Konuşması gerekiyor. Herkes kendi fikriyle var olsun. Demokrasi insanlar için olmazsa olmaz bir yönetimdir. Bir şehrin barışla uzlaşıyla empatiyle inanılmaz bir mutlu kente dönüşmesini sağlamak mümkün. Bunun nasıl olduğunu bizzat yaşamış birisiyim.
Eksik işleriniz olabilir, hata da yapabilirsiniz. İnsanları sürece katmak, şeffaf olmak gerçekten bir kentin sorunlarını çözüyor. Rakibime oy vermiş her seçmenin yeri benim başımın üstüdür. Artık o sandığa atılmış her oy bizim.

İnsanlara hizmet etmek ve insanlarla hizmet sürecinde bulunmakta asla asla kimsenin bana oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim. Bazı sözler söyleniyor üzülüyorum... Özellikle bir hususu dikkatinize sunuyorum; ben bir tek gönüllerin hırsızıyım başka da bir şey beklemeyin benden.
Ben AK Partili hemşehrilerime, dostlarıma, bana da oy vermiş AK Partili kardeşlerim şuna da inansınlar ki ikinci üçüncü sınıf bir hizmet alacaklarını düşünmesinler. Bazıları elbette oy verenlere hizmet edeceğiz diyebilirler biz bu anlayışı asla kabul etmiyoruz.

Süreç uzuyor, haktan hukuktan yanayız. Elbette YSK'nın uygulama maddelerinden yanayız. Sürecin uzamaması için YSK'nın yoğun bir şekilde çalıştığını da biliyoruz.

Seçim kurumlarında çalışan vatandaşlarımız ve arkadaşlarımızla mücadele ediyoruz. Her şey gözümüz önünde yürüyor. Ben bu kente çok iyi hizmetler yapabileceğime inanıyorum.

İtirazlar değerlendiriliyor. Günün sonunda neticeyi değiştirecek bir değer yok. Bazen 10 oy bize çıkıyor, 7 oy rakibimize çıkıyor. Ya da tam tersi. Ama gün sonunda bu rakamda ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Seçimin yenilenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Öyle bir gündem zihnimin köşesinde dahi yok.

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