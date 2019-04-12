Ekrem İmamoğlu: YSK'dan son derece kararlı bir duruş bekliyoruz
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK'dan son derece kararlı bir duruş bekliyoruz" dedi.
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı kıldı. İmamoğlu, daha sonra 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ruhan Böke'nin cenaze namazına katıldı. Ekrem İmamoğlu, camiden çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.
İmamoğlu, “16 milyon insan hizmet bekliyor. Şu an süreç o kadar sürüncemede ve belirsiz işletilmeye çalışılıyor ki, şehir buna üzülüyor. Herkes vicdanen süreci kabul etmiş durumda. YSK'yı zorda bırakacak bu tür eylemler, üzücü. YSK'dan son derece kararlı bir duruş bekliyoruz'' dedi.
"Maltepe, yahu kardeşim bir ilçenin seçimi bitirilmez mi" diyen İmamoğlu, "İlçe Seçim Kurulu hakimi, kurul kuruyor, AK Parti veya MHP üye vermiyor. Ayıptır, neden bitirmek istemiyorsunuz. Niyetiniz ne. Komik bir durum yok. YSK, bunu birleştirerek neyi tartışacak. Değersiz buluyorsa, birleştirip reddecekse bilemem. Hukuki yönüne çok yorum yapamam. Ama vicdani olarak yorum yapabiliyorum. Burada bir şey arıyorlarsa yazık. YSK buna mahal vermemeli. Bu ülke adına büyük bir vazife üstlenmiş durumdalar" şeklinde konuştu.
İmamoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul seçimlerine ilişkin yapmış olduğu açıklamayla ilgili ise, “Bir önceki Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde sürece dair yorum yapması sevindirici ama seslerinin daha gür çıkmasını istiyorum. Bu ses öyle yumuşak tonda olmamalı. Bu iş parti meselesi değil, bu meselesi Türk halkının geleceğe daha umutla bakma meselesidir" dedi.
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