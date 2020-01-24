EKPSS başvurusu başladı! ÖSYM EKPSS başvuru kılavuzu bilgileri

EKPSS başvurusu için beklenen güne gelindi. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre EKPSS başvurusu 24 Ocak-12 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. Adaylar, EKPSS başvurusu için işlemlerini gerçekleştirdikten sonra başvuru ücretini ilgili bankaya yatıracak. İşte, ÖSYM'nin EKPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler ve başvuru hakkında bazı detaylar

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS veya kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süreleri içinde (EKPSS için 24 Ocak-12 Şubat 2020, kura için 28 Nisan-12 Mayıs 2020) ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLECEK?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.



EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir (“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmış “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi “Hafif düzeyde (ÖGV)” ve üzeri olanlar dahil).



Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav/Kura başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.