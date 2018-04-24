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    Ehliyet soru ve cevapları yayınlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları için tarih verildi!

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Ehliyet soru ve cevapları yayınlandı mı sorusu, 21 Nisan Cumartesi günü sınava katılım sağlayan sürücü adayları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Öte yandan ehliyet soru ve cevaplarını bekleyen adaylara müjdeyi Milli Eğitim Bakanlığı verdi ve sınavların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ehliyet soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Ehliyet sınav soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sürücü adayları tarafından sürmeye devam ediyor. Girdikleri ehliyet sınavlarının ardından doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen sürücü adayları MEB'den gelecek olan açıklamayı bekliyorlar. Peki, ehliyet soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

    EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

    2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
    2018/MTSKS-4  20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

    Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

    MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde ehliyet sınav sonuçlarının 3 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. 

    Ehliyet soru ve cevapları yayınlandı mı Ehliyet sınav sonuçları için tarih verildi

    Etiketler: ehliyet sonuçları , ehliyet sınav sonuçları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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