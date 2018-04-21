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    Ehliyet sınavı yorumları… Soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Hürriyet Haber
    21.04.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Yılın ikinci ehliyet sınavı bugün tamamlandı. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere toplamda 50 soruyla karşılaşan sürücü adayları, ehliyet sınavı yorumlarını sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. Direksiyon sınavı için yazılı sınavı vermek zorunda olan adaylar, bir yandan da soru- cevap araştırması yapıyor. Peki ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki sınavlardan biri olan ehliyet sınavının 21 Nisan tarihli oturumu sona erdi. Saat 14:00’te başlayan sınavın tamamlanması ardından gözler ehliyet sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Direksiyon sınavına hak kazanıp kazanamayacaklarını merak eden sürücü adayları, çeşitli forumlar ve sosyal medya platformları üzerinden hem sınavında değerlendirmesini yapıyor hem de soruları tartışıyor. Peki ehliyet sınavı nasıldı, zor muydu? 21 Nisan tarihli sınavın soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    SINAV YORUMLARI

    ＡＴＯＯ.‏ @atakanbakii
    ehliyet sınavında okuduğunu anlama testi yaptılar bıktım bu sosyal deneylerden

    ѕυℓтαη ^_^‏ @fztsltn
    Annem ehliyet sınavından 70 ustu alırım dedi.

    DİLARA KARADAĞ‏ @Dilarakradag
    Eğer bu ehliyet sınavından da kalırsam kendime çok küfür edicem

    dilaraa‏ @19onikii
    Ehliyet sınavını tertemiz geçtim, gelsin ehliyet. Gerisini İzmir trafiği düşünsün

    Ahmet‏ @ahmtkmtx
    bugün üçüncü kez ehliyet sınavına girdim eğer bu seferde geçemezsem almıyorum ehliyet falan

    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değ"erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

    SINAV TARİHLERİ

    2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)
    2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

     

     

    Etiketler: Ehliyet sınavı yorumları , ehliyet sınav soruları ve cevapları , SeoHaber , NoMobil , gündem
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