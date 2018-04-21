Ehliyet sınavı yorumları… Soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki sınavlardan biri olan ehliyet sınavının 21 Nisan tarihli oturumu sona erdi. Saat 14:00’te başlayan sınavın tamamlanması ardından gözler ehliyet sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Direksiyon sınavına hak kazanıp kazanamayacaklarını merak eden sürücü adayları, çeşitli forumlar ve sosyal medya platformları üzerinden hem sınavında değerlendirmesini yapıyor hem de soruları tartışıyor. Peki ehliyet sınavı nasıldı, zor muydu? 21 Nisan tarihli sınavın soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?



SINAV YORUMLARI



ＡＴＯＯ.‏ @atakanbakii

ehliyet sınavında okuduğunu anlama testi yaptılar bıktım bu sosyal deneylerden

ѕυℓтαη ^_^‏ @fztsltn

Annem ehliyet sınavından 70 ustu alırım dedi.

DİLARA KARADAĞ‏ @Dilarakradag

Eğer bu ehliyet sınavından da kalırsam kendime çok küfür edicem

dilaraa‏ @19onikii

Ehliyet sınavını tertemiz geçtim, gelsin ehliyet. Gerisini İzmir trafiği düşünsün

Ahmet‏ @ahmtkmtx

bugün üçüncü kez ehliyet sınavına girdim eğer bu seferde geçemezsem almıyorum ehliyet falan

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değ"erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.

SINAV TARİHLERİ

2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)