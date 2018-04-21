Ehliyet sınavı yorumları… Soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki sınavlardan biri olan ehliyet sınavının 21 Nisan tarihli oturumu sona erdi. Saat 14:00’te başlayan sınavın tamamlanması ardından gözler ehliyet sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Direksiyon sınavına hak kazanıp kazanamayacaklarını merak eden sürücü adayları, çeşitli forumlar ve sosyal medya platformları üzerinden hem sınavında değerlendirmesini yapıyor hem de soruları tartışıyor. Peki ehliyet sınavı nasıldı, zor muydu? 21 Nisan tarihli sınavın soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
SINAV YORUMLARI
ＡＴＯＯ. @atakanbakii
ehliyet sınavında okuduğunu anlama testi yaptılar bıktım bu sosyal deneylerden
ѕυℓтαη ^_^ @fztsltn
Annem ehliyet sınavından 70 ustu alırım dedi.
DİLARA KARADAĞ @Dilarakradag
Eğer bu ehliyet sınavından da kalırsam kendime çok küfür edicem
dilaraa @19onikii
Ehliyet sınavını tertemiz geçtim, gelsin ehliyet. Gerisini İzmir trafiği düşünsün
Ahmet @ahmtkmtx
bugün üçüncü kez ehliyet sınavına girdim eğer bu seferde geçemezsem almıyorum ehliyet falan
SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ehliyet sınav sorularının önümüzdeki hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değ"erlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklanması bekleniyor.
SINAV TARİHLERİ
2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)
2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)