Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayımlandı… Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları yayımlandı. K, L, M, N kitapçığı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Soru- cevap duyurusu ardından gözler ehliyet sınavı sonuç tarihine çevrildi. Peki, ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ehliyet sınavı soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfası üzerinden yayımlandı. Yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos’ta gerçekleşmişti. Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Peki, ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018 sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.
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DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacak. Direksiyon sınavlarının tarihi ise sürücü kurslarına göre farlılık gösterebiliyor.
2018 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ
2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.
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