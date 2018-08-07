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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.08.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayımlandı… Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayımlandı… Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın soru ve cevap anahtarları yayımlandı. K, L, M, N kitapçığı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Soru- cevap duyurusu ardından gözler ehliyet sınavı sonuç tarihine çevrildi. Peki, ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınavı soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfası üzerinden yayımlandı. Yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavlarının üçüncüsü 4 Ağustos’ta gerçekleşmişti. Sınavda baraj puanını almayı başaran sürücü adayları bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Peki, ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018 sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacak.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacak. Direksiyon sınavlarının tarihi ise sürücü kurslarına göre farlılık gösterebiliyor.

2018 EHLİYET SINAVI TARİHLERİ

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

 

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