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    Ehliyet sınavı saat kaçta? Sınav kaç dakika?

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Yılın ikinci ehliyet sınavı için geri sayım sürüyor. Eksik belgelerini tamamlaya çalışan ve artık son hazırlıklarını yapan sürücü adayları, bir yandan da ‘ehliyet sınavı saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek?’ sorularına yanıt arıyor. İşte Milliyet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavıyla ilgili detaylar!

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre bu yılın ikinci ehliyet sınavı 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Yıl içerisinde beş kez uygulanan ehliyet sınavlarına girebilmek için adayların gerekli belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. Bu belgelerden biri sınavında yapılacağı okul, sıra ve salon no gibi detayların yer aldığı sınav giriş belgesi. Sürücü adayları, ehliyet sınav giriş belgesini MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler.

    MTSAS-2 yarın saat 14:00’te başlayacak. İlk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği dersleri olmak üzere 50 sorudan oluşan sınav, 2 saat sürecek.

    SINAVDA BUNLARI YAPMAYIN

    Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

    *Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, 
    *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, 
    *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, 
    *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, 
    *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

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