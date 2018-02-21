Ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Trafiğe çıkma hakkı elde etmek isteyen vatandaşların gözü kulağı ehliyet sınavı sonuçlarında! Yıl içerisinde 5 kez gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının ilki bu yıl 10 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Saat 14.00’te başlayan teorik sınav Türkiye çapında gerçekleşti. Teorik ehliyet sınavından en az 70 puan alan sürücü adayları, uygulamalı olan direksiyon sınavına tabi tutulacak.

10 ŞUBAT EHLİYET SONUÇ TARİHİ



Millî Eğitim Bakanlığı bu yılın çalışma takvimiyle MTSKS sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. Buna göre, 10 Şubat tarihli ehliyet sınavının sonucu 22 Şubat Çarşamba günü açıklanacak. Ehliyet sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinde nduyurulacak. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecek.



EHLİYET SINAVI İTİRAZLARI



a. Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü,

sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.



b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk

Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve

sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava 18 alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir

GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.



d. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.



f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate

alınmayacaktır