Ehliyet Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün yapılan ehliyet sınavının ardından sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyorlar. Ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair net bir bilgi yok. Konuya ilişkin gelişme ya da açıklama olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
22 Aralık 2018'de tamamlanan 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, "Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bugün yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar merakla bu sorunun cevabını ararken, şuan için resmi açıklama yapılmadı. Yapılan net tarih açıklamasının ardından detaylar haberimizde olacak.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
EHLİYET SINAVI SORULARI NELER?
Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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