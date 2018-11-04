Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre 1 Kasım'da açıklanması beklenen ehliyet sınavı sonuçlarının henüz açıklanmaması, beklenti içinde olan vatandaşları meraklandırdı. MEB'in açıkladığı sonuçlarla birlikte direksiyon sınavına girmeye hak kazanıp kazanmayacaklarını öğrenmek isteyen sürücü adayları, ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair bilgi almak istiyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 Ekim 2018'de tamamlanan 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, "Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ehliyet sınavının sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar...
Yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsü 20 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ehliyet sınav sonuçlarının 1 Kasım'da adayların erişimine açılacağı söylenmişti ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.
Ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair net bir bilgi yok. Konuya ilişkin gelişme ya da açıklama olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.
B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.
C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.
Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.
Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.
EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?
Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.
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