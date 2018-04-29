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    Ehliyet sınav sonuçları için son günler

    Hürriyet Haber
    29.04.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    Ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre bu hafta içerisinde adaylarla buluşturulacak. Sürücü belgesine sahip olarak trafiğe rahat rahat çıkmak isteyen binlerce vatandaş, yapılacak olan açıklamayı merakla bekliyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, detaylı bilgiler

    Ehliyet sınav sonuçları, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bakanlığın düzenlediği sınava girdikten sonra sonuçlara odaklanan binlerce vatandaş, açıklama için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları açıklaması ne zaman yapılacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

    MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde ehliyet sınav sonuçlarının 3 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor. 

    Ehliyet sınav sonuçları için son günler

    EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

    2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
    2018/MTSKS-4  20 EKİM 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
    2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

    Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

    Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili önemli uyarı geldi Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. 2 Nisan yani yarından itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.
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