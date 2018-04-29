Ehliyet sınav sonuçları için son günler

Ehliyet sınav sonuçları, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bakanlığın düzenlediği sınava girdikten sonra sonuçlara odaklanan binlerce vatandaş, açıklama için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları açıklaması ne zaman yapılacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

MEB EHLİYET SINAV SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde ehliyet sınav sonuçlarının 3 Mayıs Perşembe günü açıklanacağı bilgisi yer alıyor.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz etti. 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından diğer sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.