Ehliyet değiştirme son gün ne zaman ? Sürücü belgesi yenilemek için gerekli belgeler nelerdir?

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren karar ile sürücü belgelerinde çipli sisteme geçildi. Henüz yeni ehliyetlerini almayan sürücüler, 2020 yılına günler kala, sürücü belgelerini nasıl değiştireceklerini yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte, yeni ehliyet almak için yapılması gerekenleri haberimizde derledik.

EHLİYET YENİLEME SON TARİH BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU NASIL ALINIR?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için de yine kimlik kartında olduğu gibi bir süreç izleniyor. Yani 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELER?

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

DEĞİŞEN SÜRÜCÜ BELGESİ KAÇ GÜNDE TESLİM EDİLİR?

Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor.

Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Sonra Nüfus Müdürlüğü'ne giderek başvuru yapılıyor ve yeni ehliyet posta ile 1 günde adrese teslim ediliyor.

Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.