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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
03.12.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Eğitim-İş sendikasına kayyum atandı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eğitim-İş sendikasına kayyum atandı

Aralarında ünlü okullarda görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin de üyesi olduğu Eğitim-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube’ye kayyum atandı. Kayyum atanmasının gerekçesini, seçimli genel kurulda yapılan usulsüzlük oluşturdu. Mahkemenin atadığı üç kişilik kayyum heyeti, yeni yönetimin belirlenmesi için sendikayı seçime götürecek.

EĞİTİM-İş olan Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) İstanbul 4 Nolu Şube’nin seçimli genel kurulu 14 Mayıs 2017’de yapıldı. Galatasaray Lisesi’nin de aralarında olduğu bir dizi seçkin okulda görev yapan öğretmen ve akademisyenlerin üyesi olduğu sendikanın yeni yönetim organlarının belirlendiği seçimde bir dizi usulsüz işlem yapıldığı iddiası gündeme geldi.

DELEGELERİ BAŞKAN BELİRLEDİ
Sendika üyeleri Hüsamettin Balta ve Semra Şahinduran, sendikaya kayyum atanması talebi ile dava açtı. Av. Zafer Tunca'nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle “Delege seçimi konusunda üyelere bilgi verilmedi. Delegelerin bir kısmı, doğrudan şube başkanı Zekeriya Çakmak tarafından doğrudan atandı. Seçme ve seçilme hakkına engel olundu. Bir çok üye oy kullanamadı” denildi.

İDDİALARI SOYUT
Eğitim İş Sendikası ve davaya konu şubenin başkanı Zekeriya Çakmak adına yapılan savunmalarda ise yapılan işlemlerin mevzuatın gereklerine göre yapıldığı kaydedilerek şöyle denildi: “309 kişilik delege listesi ilgili yerlere asıldı. Davacılar, iddiaların ispat etmek zorunda. Bu konuda ileri sürdükleri hiçbir delil bulunmuyor. Davacılar seçim sürecinden haberdar edildi. Tüm seçim sürecini ilçe seçim kuruyu denetledi.”

3 KİŞİLİK KAYYUM HEYETİ

Davaya bakan İstanbul 9. İş Mahkemesi, delege seçiminin iptaline karar verdi. Bu karara her iki tarafın avukatları da itiraz etti. İstinaf incelemesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, davalı tarafın istinaf başvurusunu ret ederken, davacıların başvurusunu kabul etti. Daire, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, Eğitim-İş Sendikası 4 Nolu Şube’ye 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, mahkemenin belirleyeceği 3 kişilik kayyum heyeti, anılan şubede yeniden seçim yapılmasını sağlayacak.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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