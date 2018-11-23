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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Eğilimde ısrarlı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
Eğilimde ısrarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aylar sonra ilk kez yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere dün buluştu. Muharrem İnce, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı şartını yineledi ve “Eğilim yoklaması olursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, ‘Gel adayımız ol’ derse asla aday değilim” dedi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İnce, şunları söyledi:

SANDIK KOYALIM, ÜYELER KARAR VERSİN

“İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Mersin’de, Adana’da sandık koyarsak ve bu sandığı da ön seçim değil eğilim yoklaması yaparsak süre kalır. Şimdiden sandık koyarsak İstanbul’da 259 bin üyemiz var. Sandığı koyalım o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. O gün zaten sandık görevlilerini de orada tespit etmiş oluruz. Örgütü harekete geçirirsek, örgüt ‘Bu adayı ben seçtim, benim belediye başkan adayım’ derse başarılı oluruz. Bunları Sayın Genel Başkana aktardım.

KOLTUK DEĞİL TÜRKİYE DERDİNDEYİM

(Önerinize Genel Başkan nasıl yaklaştı?) Değerlendireceğini söyledi. İllerden tekrar görüş istediklerini belirtti Sayın Genel Başkan.
(Eğilim olmasa da aday mısınız?) Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir. Türkiye derdindeyim. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa İstanbul’da 259 bin üyenin önüne sandık konulursa yarışa girecek misin Muharrem İnce? Evet gireceğim. Sandık konulmazsa ‘Gel adayımız ol’ derse asla aday değilim. Ben aday falan değilim.

ADAY SİVAS’TA MİTİNG YAPABİLMELİ

Sadece geçmişte arkadaşlarımın başına gelenin yeniden yaşanmasını istemiyorum. 130 günlük bir çalışma temposuyla örgütün belirlediği bu aday Sivas’ta miting yapabilmeli. İstanbul belediye başkan adayı Giresun’da, Kastamonu’da, Rize’de, Trabzon’da, Erzincan’da, Diyarbakır’da çalışma yapabilsin, gezebilsin. Oraların sinerjisini İstanbul’a aktarsın. Onun için acele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örgütün gücünü arkasına alan belediye adaylarının da başarılı olacaklarına inanıyorum.”

1989’U HATIRLATTI

“Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle tespitlerimi, önerilerimi, kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi kendisine aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. Bu yerel seçimlerde birlikte başarılı olmak için var gücümüzle çalışacağımızı anlattım. 1989’da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini fakat bunu yapmak için 89’da yaptığımız gibi örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. Bunları söyleyeceğimi kendisine de söyledim. Yani 89’da ne yapmıştık hatırlayın... Sayın Nurettin Sözen İstanbul’da tek adaydı. Tek aday olmasına rağmen önseçime girmişti ve tek kişi olarak sandıktan çıkınca seçimi de almıştı. Bunun doğru olacağını kendisine ilettim.”

DURUMUNU SORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin baş başa görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede İnce, kendi adaylık niyetini de gündeme getirerek, “Benimle ilgili bir tasarrufunuz olacaksa bunu bilmem gerekir. Ona göre İstanbul’da hazırlığımı yapmam gerekir. Eğer olmayacaksa, ben yerel seçimler için Türkiye genelindeki mitinglere başlayacağım, partim için çalışacağım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun ise İnce’ye, “Tekrar parti örgütlerimizden bu konuda görüş isteyeceğim, illerin düşüncesini alacağım, bu sürecin sonunda bir karar vereceğiz” yanıtını verdi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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