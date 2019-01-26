EFT saat kaça kadar yapılabiliyor?
Diğer para transfer yöntemlerine oranla karışıklığı en aza indirgeyen EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine imkan tanıyor. Bu işlem hakkında en çok merak edilen ise saat kaça kadar yapılabildiği. Peki, EFT saat kaça kadar yapılabiliyor?
Klasik para transfer yöntemi olan havaleye göre daha hızlı ve daha pratik bir şekilde gerçekleştirilen EFT ya da tam ismiyle 'Elektronik Fon Transferi', para transferi işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. İnternet üzerinden dahi yapılabilen EFT hakkında araştırma yapan vatandaşlar özellikle 'EFT saat kaça kadar yapılabiliyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
EFT NEDİR?
EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.
Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.
EFT’nin her iki bileşeni de TCMB’nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.
EFT SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLİR?
Farklı bankalara ait hesaplar arasında yapılan para transferi yani EFT, havale işlemi gibi internet veya cep şube üzerinden günün her saati yapılamaz. Her bankanın kendi içinde belirlediği farklı EFT saatleri olmakla birlikte, bu işlemler genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:30 arasında olmaktadır.
Bankanızın EFT saati dışında işlem yaptığınız takdirde para gönderilen hesaba, takip eden günün ilk EFT saati içinde aktarılır. Örnek vermek gerekirse; Tatil olan pazar günü EFT yapıldığında para, ancak pazartesi günü EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.
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