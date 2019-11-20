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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYSEL ALP
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Efsane hocadan Salda çağrısı: Adım dahi atmayın

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Efsane hocadan Salda çağrısı: Adım dahi atmayın

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin efsane hocalarından toprakbilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Salda Gölü’nü mercek altına aldı. Prof. Dr. Kantarcı, “Dünyanın yedi harikasından biri olan Salda’ya girmeye değil görmeye gidin. Amerikalıların Los Angeles çölünü koruduğu gibi Salda’yı koruyalım. Kıyısına basmayalım, içine girmeyelim. Sadece fotoğraf çekip dönelim” çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Doğan Kantarcı, ‘‘Dünyanın yedi harikasından biri ve büyük bir hazineye sahibiz’’ dediği Salda Gölü’ne ilişkin 26 Ekim tarihli çalışmasında bir dizi uyarıda bulunarak şu noktalara dikkat çekti: “Göl suyunda yüksek miktarda bulunan kalsiyum ve magnezyum bikarbonatlar çökelmekte, hidro-manyezit ve giderek huntit mineralleri oluşmaktadır. Göl ve çevresindeki maden ruhsatları endişe vericidir. Söğüt Dağı ile Dazkırı, Yeşilova arasındaki küçük göller yöresi ve güzel görünümü ile Salda Gölü çevresi kuru havasından ötürü göğüs hastalıklarının tedavisi ve de ‘sağlık turizmi’ için önemli bir yöredir. Göldeki su ekosistemi ile çevresindeki kara ekosistemine zarar verecek girişimlerin önlenmesi gerekmektedir.

GÖL GİDEREK KÜÇÜLÜYOR

Derelerden ve karstik kaynaklardan gelen sular ile göl yüzeyinden buharlaşan su miktarı arasındaki denge bozulmuştur. Dengenin bozulmasına bir yandan tarım alanlarını sulamak için yeraltı suyundan çekilen su, öte yandan iklim değişikliği sürecinde artan sıcaklık ve buharlaşma etkili olmuştur. Gölün suyundaki tuzlar önce hidro-manyezit halinde çökelmekte ve giderek huntit mineraline dönüşmektedirler. Bu mineraller sanayide ısı yalıtımında, araç gereç ve ısıya dayanıklı giyim üretiminde kullanılmaktadır. Gölün sularında yaşayan, fotosentez yapan ve oksijen üreten tek hücreli siyanobakteriler, mavi-yeşil algler, iki milyar yıl önce dünyada fotosentez yaparak karbonhidrat üretip, bu enerji ile solunum yapıp, yeni bir yaşama şekli başlattılar. Sudaki mineralleri ipliğimsi yapıları ile tutarak, deniz yüzeyinin hemen altında organo-mineral kayaları, stromatolitleri oluşturdular. Stromatolit oluşumu dünyanın birkaç yerinde devam etmektedir. Avustralya, Çin, Rusya, Afrika, Kanada ve ABD’de Yellowstone Milli Parkı’nın sıcak kaynaklarında bunlara rastlanmıştır. Bu sürecin devam ettiği yedinci yer ise Salda Gölü’dür.

Efsane hocadan Salda çağrısı: Adım dahi atmayın

KİRLENMEYİ ARTTIRIR

Göl çevresindeki mevcut turistik tesisler ve plajlara yılda 100-120 bin kişi gelmektedir. Bu miktar bile kapalı bir göl için çok yüksektir ve önemli bir kirlenme kaynağıdır. Buraya turistik tesis yapmak, gelecek insan sayısının ve de kirlenmenin daha çok artacağını göstermektedir. Salda Gölü ve çevresinde kuru bir iklim tipi etkilidir. İklimin kuruluğu yanında gölün ve çevresinin güzelliği yörenin sağlık turizmi için uygundur. Böyle bir yörenin Türkiye’deki solunum yolları ve akciğer hastalarının tedavisi için Sağlık Bakanlığı’nca gölden uzakta, halka açık prevantoryum ve sanatoryum için kullanılması kamu yararı bakımından daha uygundur.”

ONLARCA PROJE DEĞERLENDİRDİ

Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın aralarında Artvin Cerattepe bakır madeni, taş ocakları, Bodrum rüzgar santralleri, Kanal İstanbul gibi onlarca projeye ilişkin bilimsel çalışmaları bulunuyor.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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