Efkan Ala ve Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan da taziyeye geldiâ€¦

DemirÃ¶ren Holding Kurucusu ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan DemirÃ¶ren'in vefatÄ± nedeniyle DemirÃ¶ren Ailesi'ne taziye ziyaretleri sÃ¼rÃ¼yor. DemirÃ¶ren ailesinin KanlÄ±ca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasÄ±nda Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AK Parti Milletvekili Efkan Ala da yer aldÄ±.

Ziyaretin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Ala "SayÄ±n DemirÃ¶ren marka bir isim bÄ±raktÄ±. Hem TÃ¼rkiye iÃ§in hem kendi firmasÄ± iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli bir deÄŸerdi. TÃ¼rkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu her geÃ§en gÃ¼n daha iyi anlÄ±yoruz. Ailesine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum ve sabÄ±rlar diliyorum. Bu mirasÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu, genÃ§ nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi.

Ala'yÄ± DemirÃ¶ren MedyaÂ Grubu BaÅŸkanÄ±Â Mehmet Soysal uÄŸurladÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ÂMustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan ziyaretinin ardÄ±ndan kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaparak, "Memlekete Ã§ok hizmeti olan Ã¶zel bir insandÄ±. Allah rahmet eylesin" dedi. Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan ve eÅŸini DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Meltem DemirÃ¶ren Oktay, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in eÅŸi Revna DemirÃ¶ren ve DemirÃ¶ren Medya Grubu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal uÄŸurladÄ±.











