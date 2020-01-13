Efes’te ziyaretçi rekoru... 1 milyon 810 bin kişi

İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, antik tiyatrosu ve ihtişamlı tapınaklarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi kendisine çeken Efes örenyerini geçen yıl 1 milyon 810 bin 791 kişi ziyaret etti.

Antik çağın Anadolu başkenti olan ve eşsiz mimari eserleriyle binlerce yıldır ayakta kalan Efes'e ziyaretçilerin 1 milyon 69 bini ücretli, 274 bini ise Müzekart ile giriş yaptı.

Efes'in en düşük ziyaretçi aldığı ay, 53 bin 505 ile ocak oldu, ağustos ayında ise 231 bin 189 ziyaretçi sayısıyla en yoğun dönem geçirildi.

Antik kenti gezmek isteyenlerin tümü yıl boyu toplam 32 milyon 75 bin 769 lira ödedi.

Antik kent içindeki Yamaç Evleri'ni 114 bin 694, Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi'ni ise 104 bin 143 kişi gezdi. St. Jean örenyerinin 2019 yılı ziyaretçi sayısı ise 210 bin 243 oldu.

UNESCO BEREKETİ

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan Bergama da müze ve örenyeri ziyaretçilerinin tercihleri arasında yer aldı.

Stratejik bir noktada yer alması dolayısıyla tarih sahnesinden hiç kaybolmayan Pergamon Akropolü, 251 bin 226 kişi tarafından ziyaret edildi.

Pergamon Akropolü dışında, Asklepios adına kurulan bir tedavi merkezinin yer aldığı Asklepion örenyerini de 129 bin 126 kişi gezdi.

Bergama Kızılavlu'nun (Bazilika) ziyaretçi sayısı ise 49 bin 643 oldu.