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    Edirne'de otomobil elektrik direğine çarptı

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:

    Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarparak devirmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Halil Can Çayır (20) idaresindeki 22 RP 953 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesi'ndeki Karayolları 13. Şube Şefliği önünde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle aracın üzerine devrildi.

    Kazada, sürücü Çayır ile araçta bulunan Umut Can Köksalan (22) ve İlknur Kılıç (20) yaralandı. 

    Yaralılar sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Eski olması nedeniyle elektrik hattından ayrıldığı belirtilen direk ise ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

    Etiketler: No Mobil , edirne , kaza , gündem
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