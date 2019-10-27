Eczaneler ve sağlık ocakları yarın açık mı?
Vatandaşlar, 28 Ekim Pazartesi günü eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma düzenini merak etmeye başladı. Peki, 28 Ekim'de eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? Eczaneler ve sağlık ocakları yarın çalışıyor mu?
28 Ekim Pazartesi günü yarım gün resmi tatil olacak. Bu gelişmenin ardından eczaneler ve sağlık ocaklarında işlemleri olan vatandaşlar, 28 Ekim'de bu kurumların çalışma saatlerini merak etmeye başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ECZANELER YARIN AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
Dolayısıyla 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar tüm eczaneler açık olacak ancak öğleden sonra nöbetçi eczaneler görevi devralacak.
HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
28 Ekim Pazartesi günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 28 Ekim Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.
SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ)28 EKİM GÜNÜ AÇIK MI OLACAK?
Sağlık Ocaklarının yerini alan Aile Sağlığı Merkezleri resmi tatillerde, bayramlarda kapalıdır. Dolayısıyla 28 Ekim Pazartesi günü sağlık ocaklarında tedavi almak mümkün olmayacak. Ancak Pazartesi gününün yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz.
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