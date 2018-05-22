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    Ece'ye 2 milyon 232 bin 704 lira ödenecek

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    22.05.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'nda 9 yıl önce arkadaşlarıyla gezerken bir iş hanının 5’inci katından üstüne 250 kilogramlık cam kütlesi düşen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ece Turhan’ın (27) İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme yine aynı kararı verdi. Mahkeme, Ece Turhan ve ailesine toplam 2 milyon 232 bin 704 lira ödemesine karar verdi.

    22 Ocak 2009 günü o dönem İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Ece Turhan’ın (27) üstüne AFM İş hanı’nın 5’inci katından 7.5 metre uzunluğunda 250 kilogramlık bir cam kütlesi düşmüştü.Eceye 2 milyon 232 bin 704 lira ödenecek

    Üç buçuk ay yaşam mücadelesi veren ve bugüne kadar 22 ameliyat geçiren Ece Turhan’ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluşmuştu. Ece Turhan’a özel gözlük verilirken ailesi de sorumlular hakkında iki ayrı dava açmıştı. Ailenin avukatı ilk olarak bina sahibi Sifisan Sinemacılık, işletmeci AFM Filmcilik, binanın tadilatını yapan Adayön İnşaat Mimarlık Ltd. Şrk. ve pencerenin imalat ve montajını yapan Atak Alüminyum Şirketi’ne Ece Turhan için 500 bin, baba İhsan Turhan ile anne Dilek Turhan için 250’şer bin, teyze İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat istemişti.

    Ailenin avukatı ayrıca mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada daha önceden dava konusu edilmemiş olan miktar için ikinci kez dava açmıştı. Mahkeme de iki dosyayı birleştirmişti. 8 yıldır süren davada mahkeme Ece Turhan ve ailesine davalıların toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar vermişti. Davalılar mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) 3.Hukuk Dairesi, 15 Kasım 2017 tarihinde dava dosyasının usulden bozulmasına karar vermiş, dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

    Eceye 2 milyon 232 bin 704 lira ödenecek


    MAHKEME YİNE AYNI KARARI VERDİ

    İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Ece Turhan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan davacı Ece Turhan’ın avukatı Hakan Semizoğlu, “Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Manevi tazminat yönünden talebimiz gibi karar verilsin” dedi. Davalılardan Sifisan Sinemacılık şirketinin avukatı ise, “Zamanaşımı itirazımızı tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Kazayla ilgili davaya dahil olan Anadolu Sigorta’nın avukatı da, “Kusur oranları kesinleşmemiştir. Davalıların kusur oranının kesinleşmesini talep ediyoruz. Dava reddedilsin” dedi. Kararını açıklayan mahkeme yine aynı kararı verdi.

    Mahkeme, asıl davada Ece Turhan için 910 bin lira maddi, 100 bin manevi, baba için bin lira maddi 50 bin lira manevi, anne için 50 bin lira manevi ve teyze için 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacı Ece Turhan ve ailesine ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca birleşen davayla ilgili yine davalıların 1 milyon 111 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Ece Turhan ve ailesi toplamda 2 milyon 232 bin 704 lira 14 kuruş tazminata hak kazandı.

     

     

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