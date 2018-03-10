Ecem konvoyu

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, kızının ölümüyle ilgili yayın yasağının kaldırılmasını talep ederek araçlarla konvoy yapma çağrısında bulunan Gökhan Balcı, aracının arka camına kızının fotoğrafını yapıştırarak, 'Onlar rahatlıkla öldürebilir ve gömebilir. Ama benden susmamı istiyorlar. Susmayacağım, kızım için adalet istiyorum. Unutma unutturma' yazdırdı.



Acılı baba Gökhan Balcı, "Olayın başından bu yana sürekli kızımın Süleyman Kara tarafından kaçırılmış olacağını hatta hayati tehlikesi olduğunu söylemiştim. Nihayet söylemlerim doğru çıktı. Fakat bu sefer de yayın yasağı koydular. Ülkemizde böyle olaylar çok yaşanmaktadır. Devletimiz bir gecede yasa değiştiriyor. Bende idam yasasının böyle kötü niyetli olanlar için bir an önce çıkartılmasını istiyorum" dedi.



Balcı’nın düzenlediği konvoya katılan 100’e yakın araç şehir turu yaptı.