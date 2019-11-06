Ebu Bekir el Bağdadi kimdir?

İbrahim Avad İbrahim el-Bedri yani Ebu Bekir el-Bağdadi, 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde, alt orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu.



Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ailesi dindarlığıyla biliniyordu. Bağdadi üniversite eğitimi için İlahiyat alanını seçti. 996'da Bağdat Üniversitesi'nin İslami Çalışmalar bölümünden mezun oldu.



Daha sonra ise Saddam İslami Çalışmalar Üniversitesi'nde Kuran çalışmaları alanında 1999'da yüksek lisans, 2007'da doktorasını tamamladı.



Bağdadi lisans eğitiminin ardından 2004 yılına kadarki dönemi Bağdat'ın Tobçi mahallesinde, iki eşi ve altı çocuğuyla birlikte geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı el-Bağdadi'yi küresel terörist ilan etti ve yakalanması ya da öldürülmesi için 10 milyon dolar ödül koydu. 5 Kasım 2014'te Forbes'in "Dünyanın En Güçlü İnsanları" listesine girdi.

Silahlı faaliyetleri



ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgaliyle birlikte Bağdadi'nin birkaç küçük militan grubu yönetmeye başladığı iddia edilir. Daha sonra Mücahit Şura Meclisi'nde söz sahibi oldu.



2 Şubat 2004'te, Irak'taki Amerikan birlikleri tarafından Felluce yakınlarında tutuklanarak, Aralık 2004'e kadar Ebu Gureyb Cezaevi ile Camp Bucca'da tutuldu.



Ebu Eyyub el-Mısri'nin 18 Nisan 2010'da öldürülmesi Irak İslam Devleti'nin başına geçti. 2 Mayıs 2011'de ABD komandolarının el-Kaide lideri Üsame bin Ladin'i öldürmesinin ardından, el-Bağdadi Üsame bin Ladin'den övgülerle bahsederek; ölümünün sorumlularına karşı şiddetle karşılık verileceğine dair tehditler içeren bir bildiri yayınladı. 5 Mayıs 2011'de 24 polisin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı Hilla saldırısını el-Bağdadi üstlendi. Mart ve Nisan 2011 arasında Irak İslam Devleti el-Bağdadi'nin emriyle gerçekleştirilen 23 ayrı saldırının sorumluğunu üstlendi. 15 Ağustos 2011'de Irak İslam Devleti'nin Musul'da 70 kişinin ölümüne sebep olan suikast girişimleri başladı. Örgüt internet sitesinden yaptığı açıklama ile Üsame bin Ladin'in intikamını almak için Irak'ta 100 ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 22 Aralık 2011'de Bağdat'ta koordineli bir şekilde seri intihar saldırıları başladı. Bu saldırılar sonrasında 63 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Bombalamalar ABD'nin Irak'tan çekilmesinin hemen ardından başladı.

Örgütün Suriye'de de yayılması için çalışmalara başladı ve grubunu genişleterek Irak ve Şam İslam Devleti adını verdi. El-Bağdadi örgütün Irak ve Suriye'deki tüm aktivitelerini yönetmekle sorumlu oldu. Ayrıca geniş çaplı bombalama ve suikast eylemlerinin de mimarıdır.



El-Kaide ile yolların ayrılması



2013 yılında el-Bağdadi Suriye'deki Nusra Cephesi'ni örgütüne katarak IŞİD'i genişlettiğini duyurdu. Nusra Cephesi liderleri bu birleşmeyi reddetti ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri de Irak Şam İslam Devleti'nin Suriye'deki operasyonlarına son vermesi ve aktivitelerini Irak'ta sürdürmeleri yönünde bir bildiri yayınladı. el-Bağdadi Zevahiri'nin bu emrini yerine getirmedi ve Nusra Cephesi'ne bağlı çoğunluğu yabancı olan militanların %80'ini kontrolü altına aldı. Ocak 2014'te IŞİD Nusra Cephesine bağlı birlikleri Suriye'nin Rakka ilinden çıkardı. Şubat 2014'te el-Kaide IŞİD ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu.



Suikast girişimi



26 Ekim 2006'da bir ABD savaş uçağı Suriye sınırına yakın bir yerde olduğunu tespit ettiği Bağdadi'ye bir saldırı gerçekleştirdi. O zamanlar "el-Kaide'nin Irak'taki üst düzey yöneticisi" şeklinde biliniyordu ve görevi Suriyeli ve Suudi militanları gizlice Irak'a sokmaktı.

Saldırı girişimi başarısız oldu ve Bağdadi 2010 yılında Irak Şam İslam Devleti'nin başına geçti.



Ölümü



El-Bağdadi 26 Ekim 2019'da Suriye'de Amerika'nın düzenlemiş olduğu operasyon sırasında içinde bulunduğu tünelde yakalanacağını anlayınca üzerindeki bomba yüklü yeleği patlatarak yanındaki aile üyeleriyle birlikte 48 yaşında hayatını kaybetti.