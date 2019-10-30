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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Ebru Şallı'nın eltisi 3 çocuğu ile ortada kaldı, “nafakamı artırın” dedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ebru Şallı'nın eltisi 3 çocuğu ile ortada kaldı, “nafakamı artırın” dedi

Gonca Akkuş’la evliyken, manken Ebru Şallı ile olan birlikteliği ile gündeme gelen ve eski eşinden boşanan Uğur Akkuş’un ağabeyi Mustafa Akkuş’un (53) da boşandığı ortaya çıktı. Yıllardır şiddet gördüğü eşinin evi terk ettiğini belirten Şenay Akkuş’un (39) açtığı davada mahkeme çifti boşadı. Şenay Akkuş’a aylık 600 lira yoksulluk nafakası verilmesine hükmedildi. Akkuş’un avukatı, belirlenen nafakanın düşük olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. 3 çocuğu ile 1500 lira kira verdiği bir gecekonduda yaşayan Şenay Akkuş’un, komşuları ve belediyenin yardımı ile yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

ŞENAY ve Mustafa Akkuş çifti 2005 yılında evlendi. Çift uzun yıllar Fransa’da yaşadı. Çiftin, en büyüğü 13 yaşından üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Aile 3 yıl kadar önce İstanbul’a taşındı. Çift bir süre birlikte yaşamaya başladı. İstanbul’a döndükten sonra da eşinden şiddet gören Akkuş’un şikâyeti sonrası eşi hakkında dava açıldı.

Akkuş, evi terk eden eşine karşı Temmuz 2017’de boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Şenay Akkuş’a aylık 2 bin TL yoksulluk nafakası 100 bin TL de tazminat ödenmesi istendi. Akkuş’un tanık olarak dinlettiği E. Ç., “Davalı, sürekli kuzenime şiddet uyguladı; ailesinin yanına göndermek istedi. Kuzenim bir çok kez beni arayıp, karakolda olduğunu eşinin kendisini dövdüğünü anlatıyordu” dedi.

Ebru Şallının eltisi 3 çocuğu ile ortada kaldı, “nafakamı artırın” dedi

"ÇOCUKLAR ÇÖPTEN YESİN"

Akkuş’un bir diğer tanığı olan kardeşi G. Ç. ise, “Davalı, benim tanık olduğumu öğrendikten sonra benim de yuvamı bozdu. Benim, başka kişilerle birlikte olduğum yalanını yaydı. Bu iftirası nedeniyle yuvamı da bozdu. Çocuklarına yönelik attığı mesajı gördüm. Bu mesajda çocukları için, ‘Çocuklar çöpten yesin, hiçbir şekilde umurumda değilsiniz’ diyordu” şeklinde konuştu.

Dava dosyasına yazılı bir savunma yapan Mustafa Akkuş ise, eşi ile ortak bir noktalarının kalmadığını, mahkemenin boşanma yönünde karar vermesini istedi. Savunma dilekçesinde “Aramızda sevgi saygı yok. Davacının (Şenay Akkuş) psikolojik sorunları var. Beni aileme karşı küçük düşürüyor” dedi.

AYLIK 600 LİRA NAFAKA

Yapılan yargılama sonrası İstanbul Aile Mahkemesi çift için boşanma kararı verdi. Mahkeme, Mustafa Akkuş’un, üç çocuğu için 500’er lira iştirak nafakası, eşi için ise 600 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Akkuş’un 30 bin maddi 30 bin TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Şenay Akkuş adına istinaf mahkemesine yapılan itiraz başvurusunda belirlenen 600 liralık nafakanın yetersiz olduğu kaydedildi. Akkuş’un avukatı Bahar Varol ise yaptığı açıklamada “Dosyaya, istinaf aşamasında vekil olarak dahil oldu. Dosyanın içeriği hakkında bu aşamada bilgi veremem Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, bu ülkede, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel olarak uygulanmıyor. Müvekkilin üç çocuğu ile insani şartlarda yaşaması her şeyden önce bir anne olarak da tek amacım. Adalet geç de olsa yerini bulacaktır” dedi. Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz Şenay Akkuş ise herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.

Ebru Şallının eltisi 3 çocuğu ile ortada kaldı, “nafakamı artırın” dedi

KOMŞULARIN YARDIMIYLA GEÇİNİYOR

Biri engelli 3 çocuğu ile gecekonduda yaşayan Şenay Akkuş’un aylık 1500 lira kirasını ödemekte güçlük çektiği öğrenildi. Harabe haldeki evde yaşayan Akkuş’a, zaman zaman komşularının yardım ettiği öğrenildi. Akkuş’un ayrıca zaman zaman evlere temizliğe giderek çocuklarının geçimini sağladığı kaydedildi.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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