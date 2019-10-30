Ebru Şallı'nın eltisi 3 çocuğu ile ortada kaldı, “nafakamı artırın” dedi

ŞENAY ve Mustafa Akkuş çifti 2005 yılında evlendi. Çift uzun yıllar Fransa’da yaşadı. Çiftin, en büyüğü 13 yaşından üç çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Aile 3 yıl kadar önce İstanbul’a taşındı. Çift bir süre birlikte yaşamaya başladı. İstanbul’a döndükten sonra da eşinden şiddet gören Akkuş’un şikâyeti sonrası eşi hakkında dava açıldı.

Akkuş, evi terk eden eşine karşı Temmuz 2017’de boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, Şenay Akkuş’a aylık 2 bin TL yoksulluk nafakası 100 bin TL de tazminat ödenmesi istendi. Akkuş’un tanık olarak dinlettiği E. Ç., “Davalı, sürekli kuzenime şiddet uyguladı; ailesinin yanına göndermek istedi. Kuzenim bir çok kez beni arayıp, karakolda olduğunu eşinin kendisini dövdüğünü anlatıyordu” dedi.



"ÇOCUKLAR ÇÖPTEN YESİN"



Akkuş’un bir diğer tanığı olan kardeşi G. Ç. ise, “Davalı, benim tanık olduğumu öğrendikten sonra benim de yuvamı bozdu. Benim, başka kişilerle birlikte olduğum yalanını yaydı. Bu iftirası nedeniyle yuvamı da bozdu. Çocuklarına yönelik attığı mesajı gördüm. Bu mesajda çocukları için, ‘Çocuklar çöpten yesin, hiçbir şekilde umurumda değilsiniz’ diyordu” şeklinde konuştu.



Dava dosyasına yazılı bir savunma yapan Mustafa Akkuş ise, eşi ile ortak bir noktalarının kalmadığını, mahkemenin boşanma yönünde karar vermesini istedi. Savunma dilekçesinde “Aramızda sevgi saygı yok. Davacının (Şenay Akkuş) psikolojik sorunları var. Beni aileme karşı küçük düşürüyor” dedi.

AYLIK 600 LİRA NAFAKA



Yapılan yargılama sonrası İstanbul Aile Mahkemesi çift için boşanma kararı verdi. Mahkeme, Mustafa Akkuş’un, üç çocuğu için 500’er lira iştirak nafakası, eşi için ise 600 lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Akkuş’un 30 bin maddi 30 bin TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Şenay Akkuş adına istinaf mahkemesine yapılan itiraz başvurusunda belirlenen 600 liralık nafakanın yetersiz olduğu kaydedildi. Akkuş’un avukatı Bahar Varol ise yaptığı açıklamada “Dosyaya, istinaf aşamasında vekil olarak dahil oldu. Dosyanın içeriği hakkında bu aşamada bilgi veremem Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, bu ülkede, kadına yönelik şiddet sadece fiziksel olarak uygulanmıyor. Müvekkilin üç çocuğu ile insani şartlarda yaşaması her şeyden önce bir anne olarak da tek amacım. Adalet geç de olsa yerini bulacaktır” dedi. Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz Şenay Akkuş ise herhangi bir açıklama yapmak istemediğini belirtti.



KOMŞULARIN YARDIMIYLA GEÇİNİYOR



Biri engelli 3 çocuğu ile gecekonduda yaşayan Şenay Akkuş’un aylık 1500 lira kirasını ödemekte güçlük çektiği öğrenildi. Harabe haldeki evde yaşayan Akkuş’a, zaman zaman komşularının yardım ettiği öğrenildi. Akkuş’un ayrıca zaman zaman evlere temizliğe giderek çocuklarının geçimini sağladığı kaydedildi.

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