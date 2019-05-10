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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Eber sarısı nedir? Nerelerde bulunur?

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Eber sarısı nedir? Nerelerde bulunur?

Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer almaktadır. Türkiye'de sadece Eber ve Akşehir Gölü etrafında yaşayan Eber sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahiptir. Yakın zamanda koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilmiş ve koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörülmüştür. İşte, Eber sarısı türüne dair detaylı bilgiler

Eber sarısı, nesli kritik düzeyde olan yayılımı dar olan bir bitkidir.

Piyan - Eber Sarısı (Vuralia turcica – Thermopsis turcica) bitkisi, yeryüzünde sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde, doğal olarak
yetişmektedir.

Ülkemizdeki en dar yayılışı olan bitki türlerinden biridir. Nesli kritik düzeyde tehlikededir, çok yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Yeryüzündeki yaklaşık 18.000 baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek türdür. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme
sahip genetik kaynaktır. 

EBER SARISI NEDEN ÖNEMLİDİR?

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcuttur.

Çiçeklenme (Nisan sonu – Mayıs başı) döneminde nadide bir görselliğe sahiptir. Kesme çiçek ve park bahçelerde kullanılma
potansiyeli mevcuttur.

Tabiat turizmi kullanılma potansiyeli mevcuttur.

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