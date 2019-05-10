Eber sarısı nedir? Nerelerde bulunur?
Eber sarısı, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer almaktadır. Türkiye'de sadece Eber ve Akşehir Gölü etrafında yaşayan Eber sarısı, tamamen doğal bir yetişme alanına sahiptir. Yakın zamanda koruma altına alınan çiçek için koparma cezası getirilmiş ve koparan kişiye 60 bin TL ceza kesilmesi öngörülmüştür. İşte, Eber sarısı türüne dair detaylı bilgiler
Eber sarısı, nesli kritik düzeyde olan yayılımı dar olan bir bitkidir.
Piyan - Eber Sarısı (Vuralia turcica – Thermopsis turcica) bitkisi, yeryüzünde sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde, doğal olarak
yetişmektedir.
Ülkemizdeki en dar yayılışı olan bitki türlerinden biridir. Nesli kritik düzeyde tehlikededir, çok yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Yeryüzündeki yaklaşık 18.000 baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek türdür. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme
sahip genetik kaynaktır.
EBER SARISI NEDEN ÖNEMLİDİR?
İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde, ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcuttur.
Çiçeklenme (Nisan sonu – Mayıs başı) döneminde nadide bir görselliğe sahiptir. Kesme çiçek ve park bahçelerde kullanılma
potansiyeli mevcuttur.
Tabiat turizmi kullanılma potansiyeli mevcuttur.
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