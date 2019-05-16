E okul VBS girişiyle sınav notları nasıl görüntülenir?
Okulların kapanmasına kısa bir süre kala en çok araştırılan konulardan biri de E okul sisteminin kullanımıyla ilgili oldu. Karnelerini alırken kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, E okul VBS girişi yaparak sınav notlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, E okul VBS girişiyle sınav notları nasıl görüntülenir?
Okulların 2018-2019 eğitim öğretim dönemini tamamlamasına çok az bir süre kaldı. E-okul veli bilgilendirme sistemiyle veliler artık çocuklarının bilgilerini okula gitmeden kolaylıkla öğrenebildiği için şanslı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet üzerinde yer alan VBS üzerinden oldukça kolay bir şekilde erişim sağlayabilen veliler çocuklarının notlarını birkaç tıkla görüntüleyebiliyor. Peki, E okul VBS girişiyle sınav notları nasıl görüntülenir?
E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir. Sayfada yer alan sekmelerden yazılı ve sözlü notlarını, devamsızlık bilgisini edinebilir.
Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir. Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.
Kullanım Alanları
Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistem Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir. Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-okul sistemi üzerinden öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na erişilebilmektedir.
Ayrıca e-okulda veliler, öğrencilerin okul durumlarının takibi yapabilsin diye açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları gösterilir. e-Okul öğrenci girişi için de e-okul vbs den aynı işlemler yapılarak öğrenciler kendi otlarını ve daha fazlasını görebilir.
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