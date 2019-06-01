e okul üzerinden karne notu nasıl görüntülenir? Takdir- teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
2018-2019 eğitim yılı kısa bir süre sonra tamamlanacak. Karnelerine ek olarak bir başarı alıp almayacaklarını merak eden öğrenciler, takdir- teşekkür hesaplaması yapıyor. Peki, e okul üzerinden karne notu nasıl görüntülenir, takdir- teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
E-okul veli bilgilendirme sistemiyle veliler ve öğrenciler, karne gününü beklemeden ders notlarını görüntüleyip takdir teşekkür hesaplamasında bulunabiliyor. Takdir - teşekkür hesaplama işleminde ders notu hesaplama işlemine ek olarak devamsızlık durumları da göz önünde bulunduruluyor.
DEVAMSIZLIK BAŞARI BELGESİNDE ETKİLİ
Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
10 GÜNÜN ÜZERİNDEN ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK YAPANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle