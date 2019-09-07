E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E okul VBS’de hangi işlemler yapılıyor?
2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte e Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ziyaretleri de sıklaştı. Veliler, e Okul sistemi üzerinden çocuklarının kayıt olduğu okulu sorgulayabildikleri gibi eğitim-öğretim süresi boyunca da pek çok bilgiye erişim sağlayabiliyor. Devamsızlık bilgisi, yazılı ve sözlü notları, haftalık ders programı bunlardan sadece birkaç tanesi. Peki, E Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E okul VBS’de hangi işlemler yapılıyor?
Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlanıyor. Her sene eğitim-öğretim döneminin başında binlerce öğrenci e Okul öğrenci sistemine kayıt oluyor. Okulöncesi ve ilköğretim çağındaki bir öğrenci sisteme kaydedildikten sonra, mezun olana ya da öğrenim çağı dışına çıkana kadar sistemde kalacaktır.
E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Veliler; http://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası ile sisteme girecekler ve velisi bulunduğu öğrenciyle ilgili ders programı, notları, devamsızlıkları, okul ve öğretmenler tarafından yapılan duyuruları görebileceklerdir.
ANASINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLER E OKULA KAYIT OLUYOR MU?
Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-Okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyan öğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarının yapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak bir aralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tek
olmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez. Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.
e-Okul sisteminde anasınıfı öğrencilerine okul numarası vermeden kaydetme imkanı bulunmamaktadır. Öğrencilere numara vererek kaydettikten sonra eğer aynı okulda devam ediyorlarsa aynı numarayla devam etmeleri sağlanabilir. Sağlanamıyorsa da numara değişikliği yapılabilir. Öğrenci başka bir okulda 1. sınıfa devam edeceği zaman
bilgileri sistemden çekildiğinde numarası otomatik olarak boşa çıkar. Herhangi bir nedenle bilgisi sistemden çekilemeyen öğrenciler için numaralar ancak ölüm ve öğrenim çağı dışına çıkma durumunda
kullanılabilir. Bu durumda olan öğrencilere ulaşılabiliyorsa kayıt yaptırdıkları okula bilgilerinin çekilmesi sağlanmalıdır.
E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E OKUL MOBİL UYGULAMA HAKKINDA
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamadır.
Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi mobil uygulama dükkanlarında (meb, okul, e-Okul, meb e-Okul) anahtar kelimeleriyle bulunabiliyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Sisteme giriş yapmak için önce öğrencinin T.C. Kimlik No ve okul numarası yazılıyor. İlk kez giriş yapıldığında velinin karşısına, rastgele seçilmiş öğrenci fotoğrafları geliyor. T.C. kimlik numarası, okul numarası yazıldıktan sonra öğrencinin fotoğrafı seçiliyor. Daha sonra velinin karşısına güvenlik için bir soru geliyor. Soruya doğru cevap verildiğinde VBS'ye giriş sağlanıyor.
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