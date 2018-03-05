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    E-Devlet'ten yeni bir hizmet daha! Tek tıkla miras sorgulama

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Soyağacı ve şehit sorgulamadan sonra e-Devlet'ten bir yenilik daha geliyor. Bir yakınınızdan size miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık daha kolay. E-Devlet üzerinden artık “Mirasçılık Belgesi" işlemleri de yapılacak.

    SON dönemde "Soy Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor. 6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi. 

    Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

    "Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

    E-Devletten yeni bir hizmet daha Tek tıkla miras sorgulama

     

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    Etiketler: miras , sorgulama , miras sorgulama , Mirasçılık Belgesi , son dakika
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