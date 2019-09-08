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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.09.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

E-5'te makas atarak hız yapan gençler zincirleme kazaya neden oldu

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E-5 karayolunda makas atıp hız yapan gençler, içinde çocukların da olduğu bir araca arkadan çarptı. O araç da E-5 ortasındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden kopan parça ise seyir halinde olan bir aracın alt kısmına saplandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 16.00’da E5 karayolu Edirne istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen ve içinde gençlerin olduğu 34 EV 4181 plakalı araç, hızlı giderken içinde yabancı bir ailenin bulunduğu 34 SAB 321 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SAB 321 plakalı araç hızla bariyerlere vurdu. Bariyerde büyük hasar meydana geldi. Aracın bariyerlere çarpması sonucu bariyerlerden kopan bir demir parçası o anda yan yolda seyreden 34 UH 2968 plakalı aracın altına saplandı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı.

Edirne istikametine trafik yoğunluğu Topkapı’ya kadar uzadı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Yan yolda seyrederken aracına demir parçası saplanan Naim Uykuseven isimli şoför, “Yan yoldan geliyordum. Kırmızı araba beyaz arabaya vurunca beyaz araba döne döne bariyerlere çarptı. Bariyer de fırladı benim arabanın altına saplandı. Baya kalabalık birileri çıktı buradan, bebekler var kucaklarında. Yaralanan olmadı” dedi.

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