E-5’te intikam kurşunu
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Emre Solan’ın 5 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle ‘intikam kurşunu’ kurbanı olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ali Arslan, oyunculuk ve modellik yapan kardeşi Halit Arslan’ı öldüren Emre Solan’a silahlı saldırı düzenledi.
Bahçelievler, Şirinevler’de dün gece saat 23.00 sıralarında E-5 yanyol üzerinde 34 BOM 050 plakalı otomobilde bulunan bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Emre Solan olduğu belirlendi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı Mehmet Ali Arslan’ın gerçekleştirdiğini belirledi. Arslan, Bakırköy Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Beylikdüzü’nde saklandığı kızkardeşinin evinde yakalandı.
Halit Arslan
OTOPARKTA TARTIŞMA
Polis, cinayetin 5 yıl önce yaşanan cinayet olayının devamı olduğunu tespit etti. ‘Binbir Gece’, ‘Asi’ gibi dizilerde rol alan oyuncu-model Halit Arslan 23 Nisan 2013’te kız arkadaşıyla otoparktan çıktığı sırada yine aynı sitede yaşayan Emre Solan ile karşılaştı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı şiddetli bir tartışma yaşandı. Sonrasında iddiaya göre Emre Solan bir tanıdığını araya sokarak Halit Arslan’dan özür dilemek istediğini söyledi.
Site içinde buluşma yerine giden Halit Arslan bir anda üzerine gelen 9 kişi tarafından darp edildi. Vücudunda birçok kemiği kırılan Arslan 4 yerinden de bıçak darbesi aldı. O sırada Arslan’a yardım için gelen Şenol isimli arkadaşı ise 6 yerinden bıçaklandı. Olay sonrası Arslan ve arkadaşını ağır yaralayan 9 kişi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Halit Arslan kurtarılamayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Emre Solan
‘AKLIMDA VURMAK YOKTU’
Emre Solan, yargı sürecinde tahliye edildi. İddiaya göre, bunu haber alan kardeşi Mehmet Ali Arslan intikam planı yaptı. Mehmet Ali Arslan takip ettiği Emre Solan’ı Şirinevler’de tabancayla ateş ederek öldürdü. Mehmet Ali Arslan, emniyetteki ifadesinde “Aklımda onu vurmak gibi bir şey yoktu. O an görünce daha önceki olay aklıma geldi. Ben de olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü. Mehmet Ali Arslan, emniyetteki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
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