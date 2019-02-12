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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.02.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

E-5 Büyükçekmece'de trafiği durduran zincirleme kaza: 2 çocuk yaralı

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E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada araçta bulunan 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde bir süre yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisi Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 DN 7053 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halinde olan 34 DA 5509 plakalı binek aracı bariyerlere doğru sıkıştırdı ve kaza meydana geldi.

Bu sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 59 ZD 898 plakalı araç duramayarak kamyonetin altına girdi ve araçta bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Arkada bulunan bir diğer araçta çocukların içinde bulunan araca çarptı. Yaralanan çocuklar yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra rapor tuttu. Kaza sonrası bir süre yol Avcılar istikametine doğru tamamen durdu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

E-5 Büyükçekmecede trafiği durduran zincirleme kaza: 2 çocuk yaralı

E-5 Büyükçekmecede trafiği durduran zincirleme kaza: 2 çocuk yaralı

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