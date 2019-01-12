Düzce’de panik devam ediyor! Korkutan görüntü...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce’de panik devam ediyor! Korkutan görüntü...
GeriGündem Düzce’de panik devam ediyor! Korkutan görüntü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DÜZCE(İHA)
12.01.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Düzce’de panik devam ediyor! Korkutan görüntü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Düzce Merkeze bağlı Duraklar köyü sınırları içerisinde gece bir anda bastıran koku vatandaşı tedirgin etmiş 2 çocuk kokudan etkilenmişti. 112 Ekipleri çocuklara müdahale ederken AFAD ve yetkililer bölgede incelemede bulunmuştu. Koku azda olsa gündüzde devam ederken vatandaşların tedirginliği sürüyor.

8
  • Düzcede zehirli gaz paniği
  • Düzcede zehirli gaz paniği
  • Düzcede zehirli gaz paniği
  • Düzcede zehirli gaz paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde dün gece aniden bir koku sardı. Kokudan 2 çocuk etkilenirken bazı vatandaşlar istiğfar etmişti. Mahalle halkı kokunun nedeninin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikalarının atıklarının DSİ’ye ait kanala atıldığından kaynaklandığını iddia ederken yetkililerde sahada incelemelerde bulundular. Sudan örnekler alınarak inceleme başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların ise tedirginliği devam ediyor. Öğlen saatlerinde azda olsa koku devam ederken kanal içerisinden akan suyun üzerinde ki yağlanma gözlerden kaçmadı.

Zehirli gaz korkusu Tahliye edildiler: Yakındaki akrabanıza gidin...
Zehirli gaz korkusu! Tahliye edildiler: Yakındaki akrabanıza gidin...

Mahalle sakini Erhan Kurnaz, 1 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yağmuru fırsat bilip su kanalına kimyasal atıkları saldıklarını belirterek “Dün akşam zehirlenmeler yaşadık. Tedirginiz daha öncede bu olaylar yaşandı, daha öncede sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat geliyorlar numune alıyorlar numune temiz çıktı diyorlar gidiyorlar. Karşı komşumuzun iki adet hayvanı daha öncelerde telef oldu. Daha önce bu kanalda kurbağalar vardı artık kurbağalar bile yaşamıyor. Biz insan olarak nasıl yaşayacağız onu da bilmiyoruz. Her şey aslında ortada kendini gösteriyor. Yetkililer çalışma yapacağız diyorlar, kanalı temizleteceğiz diyorlar. Bu kanalın temizlenmesi bir çözüm olmaz, bu çözüm ya OSB’ye arıtma tesisinin yapacaklar yada bu kanala kesinlikle su bırakmayacaklar. Her yağmurda OSB’nin bütün pisliği bu kanaldan akıyor. Bu kanal ise Efteni Gölüne oradan Büyük Melen Deresine oradan da İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz burada çoluk çocuğumuz var kanala iniyorlar. Ya çocuğun başına bir şey gelse uyku halinde olsaydık ne olacaktı. Benim çocuklarım etkilendiler sıkıntılı bir durum olmadı şu an iyiler gaz kokusu var” diye konuştu.

Düzce’de panik devam ediyor Korkutan görüntü...

Mahalle sakini bir kadın ise “Bize dokundu ben istiğfar ettim acile gitmedim köye gittim şimdi geliyorum. Bunu her sene yapıyorlar. Koku nedeniyle gittim” şeklinde konuştu.

Yetkililer konu nedeniyle geniş çaplı bir inceleme başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir - Eskişehir tren seferleri aşırı yağış yüzünden durdu, yol kapandı, işçiler kepçeyle taşındı

Canlı yayında açıkladı: 'En önemli projemiz bu'

Sarıyer'de kimyasal madde paniği! 'Asit döküp kaçtı...'

15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı...