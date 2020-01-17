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Tezcan SOLMAZ (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Düzce polisinden üfürükçü operasyonu

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Düzce polisinden üfürükçü operasyonu

DÜZCE'de, üfürükçülük ve büyücülük gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İ. Y., polisin yaptığı baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde muskalar ile silahlar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin üfürükçülük ve büyücülük yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli İ.Y.'nin evinde yapılan aramada üfürükçülük ve büyücülük işlerinde kullanılan 2 kitap, 2 muska, 4 tabanca, 1 tüfek ile bu silahlara ait 67 mermi ve 22 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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