Duygulu açılış
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızlarının da okuduğu Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, annesinin adını taşıyan ‘Hayriye Gülbaran Dene-yap Atölyesi’ni açtı, İspanyolca sınıfında derse katıldı. Ailesiyle ilgili ilk kez özel bilgiler paylaşan Emine Erdoğan, annesinin eğitime verdiği önemi “Sabrı, tevekkülü, insanlığa hizmet etme iştiyakını kendisinden öğrendiğim annemin ruhaniyeti, bu güzide öğrencilerin gayretlerinden, eminim ki hissedar olacaktır. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı o. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı” diye anlattı.
Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı açılışta, annesinin yaşam öyküsünün ilk kez fotoğraflarla anlatıldığı kısa film gösterisinin ardından konuşan Emine Erdoğan “Eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumları burada atılmıştır. Bu nedenle bu güzide eğitim yuvasının ailemizdeki yeri hep özeldir” dedi. Emine Erdoğan özetle şöyle devam etti:
“Hedefimiz, çağımızın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmektir. Dene-yap atölyemizde özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler. Ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları olsun. Çok şükür devletimiz eğitim alanında sunduğu hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaktadır.
SİLİKON VADİSİ ÖRNEĞİ
Teknoloji gittikçe hayatımızda daha çok yer alıyor. Fakat tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda nüfusları beklenenden azdır. Mesela Amerika’da Silikon Vadisi’nde çalışanların yalnızca yüzde 24’ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci yüzde 24 civarındadır. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.”
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