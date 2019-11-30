Duygulu açılış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuygulu açılış
GeriGündem Duygulu açılış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Duygulu açılış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duygulu açılış

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızlarının da okuduğu Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, annesinin adını taşıyan ‘Hayriye Gülbaran Dene-yap Atölyesi’ni açtı, İspanyolca sınıfında derse katıldı. Ailesiyle ilgili ilk kez özel bilgiler paylaşan Emine Erdoğan, annesinin eğitime verdiği önemi “Sabrı, tevekkülü, insanlığa hizmet etme iştiyakını kendisinden öğrendiğim annemin ruhaniyeti, bu güzide öğrencilerin gayretlerinden, eminim ki hissedar olacaktır. Kız-erkek ayırt etmeden çocuklarının eğitimi için büyük bir gayretle mücadele eden bir hanımdı o. Bugünleri görse, eminim ki tarifsiz bir mutluluk duyardı” diye anlattı.

Erdoğan’ın kızları Esra Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı açılışta, annesinin yaşam öyküsünün ilk kez fotoğraflarla anlatıldığı kısa film gösterisinin ardından konuşan Emine Erdoğan “Eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumları burada atılmıştır. Bu nedenle bu güzide eğitim yuvasının ailemizdeki yeri hep özeldir” dedi. Emine Erdoğan özetle şöyle devam etti:

Duygulu açılış

Hayriye Gülbaran

“Hedefimiz, çağımızın ihtiyacı olan becerilerle donanmış, öğrenmeye karşı ilgi ve sevgisi artmış bireyler yetiştirmektir. Dene-yap atölyemizde özellikle robotik-kodlama, siber güvenlik, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler. Ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeter ki yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları olsun. Çok şükür devletimiz eğitim alanında sunduğu hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaktadır.

SİLİKON VADİSİ ÖRNEĞİ

Teknoloji gittikçe hayatımızda daha çok yer alıyor. Fakat tüm dünyada kadınların bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda nüfusları beklenenden azdır. Mesela Amerika’da Silikon Vadisi’nde çalışanların yalnızca yüzde 24’ü kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de mühendislik fakültelerimizden mezun ettiğimiz kız öğrenci yüzde 24 civarındadır. Bu noktada kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji ile erken yaşlarda tanışması ve bu alanda başarabileceklerine dair özgüven geliştirmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle