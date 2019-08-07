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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
07.08.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler

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Duvarsız yaşadıklarını böyle öğrendiler

İstanbul, Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, bitişikteki binanın üst katındaki iki dairenin  duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri dairenin sahipleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı. Yıkımı yapan firma, kendilerinin hatası olmamasına rağmen duvarı yapma sözü verdi.

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  • Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
  • Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
  • Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
  • Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı Saray Apartmanı’nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi.

Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı. Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı’nın en üstteki 4’üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki ‘Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı iddia edildi.

Üst katta oturan evlerinin duvarlarının olmadığını, sokaktan geçenlerin yatak odası, oturma odası ve banyolarının içini olduğu gibi gördükleri Hatice Amaç ile Mehmet Arif Sarıca ne yapacaklarını şaşırdı.

Müteahhit firmanın mühendisi Lokman Arslan, "Bu binanın sahibi üst katta duvar ördürme yerine yıktığımız binanın duvarını kullanmış. Biz binayı yıkınca da ortaya böyle nahoş bir durum ortaya çıktı. Biz komşularımızın mağdur olmaması için duvarlarını ördürüp, boya-badanasını yapıp teslim edeceğiz” dedi.

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