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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ŞANLIURFA, (DHA)
07.08.2018 - 14:27, Son Güncelleme:

Duvara gömüp üzerine fayans döşemişlerdi... Bakkal cinayetinde kan donduran detaylar!

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Duvara gömüp üzerine fayans döşemişlerdi... Bakkal cinayetinde kan donduran detaylar!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde götürüldüğü evde öldürülen ve cesedi odunluğa gömülerek, üzerine beton dökülüp fayans döşenen 4 çocuk babası bakkal Mehmet Yalçın (31) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan, en yakın arkadaşı Bülent Y. ile Mehmet S., mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Yalçın’ı, 30 bin liralık borcu yüzünden döverek öldürdüklerini söyledi.

Suruç’ta Mızar Caddesi üzerinde bakkal dükkanı işleten Mehmet Yalçın, geçen Cuma günü iş yerini kapattıktan sonra eve gitmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bakkalın son olarak komşusu ve en yakın arkadaşı Bülent Y.’nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Bülent Y., emniyetteki sorgusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Kayıp Mehmet Yalçın’ın evine giden Bülent Y., bakkalın ailesine üzüntüsünü dile getirip teselli verdi. 3 gün kendisinden haber alınamayan kayıp bakkal Yalçın’ın bulunması için Şanlıurfa’daki cinayet büro dedektifleri görevlendirilerek Suruç’a çağrıldı.

Dedektifler, ilk olarak, gözaltına alınıp serbest bırakılan Bülent Y.’nin ifadesini okudu. İfadedeki çelişkileri fark eden dedektifler, bölgedeki 15 mobese kamerasının kayıtlarını, 25 saat boyunca incelediğinde, kayıp bakkal Yalçın’ın en son birlikte görüldüğü yakın arkadaşı Bülent Y.’nin görüntülerine rastladı. Bunun üzerine ikinci kez şüphelinin evine giden ekipler, cinayet bürodan geldiklerini söyleyince, Bülent Y., suçunu itiraf etti.

Öldürüp üzerine beton dökmüşler
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’DÖVEREK ÖLDÜRDÜK’

En yakın arkadaşı Mehmet Yalçın’ı yaklaşık 30 bin liralık alacağı için Mehmet S. ile birlikte döverek öldürdüğünü itiraf eden Bülent Y., cinayeti işlediği evi de gösterdi. Gece geç saatlerde eve geçen dedektifler, evde çimentoyla harç yapıldığını fark edince bütün odalarda incelemede bulundu. Ekipler son olarak, merdiven altındaki odunlukta yeni beton döküldüğünü ve fayans döşendiğini görünce kazıya başladı. Dedektifler, kazı sonucunda kayıp bakkalın cesedine ulaştı. Yüzü kanlar içinde ve tanınmayacak halde olan, elbisesiyle gömülen Yalçın’ın, tekme tokat ve odunla dövüldüğü, sonra da boğulduğu belirlendi.

EVLERİNİ YAKACAKLARDI

Dün yapılan otopsinin ardından Mehmet Yalçın’ın cenazesi gözyaşları arasında Suruç’ta toprağa verildi. Bakkalı döverek öldüren ve üzerine beton döküp fayans döşeyen cinayet şüphelilerin kaldıkları evleri yakmaya teşebbüs eden Yalçın’ın yakınları ise polisin müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Cinayet şüphelilerinin ailelerinin ise can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle Suruç’taki evlerinden ayrıldıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Bülent Y.ÿile Mehmet S., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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