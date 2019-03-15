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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Düşüren merdivenler mahkemelik

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Düşüren merdivenler mahkemelik

Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Nuran Özdemir, 8 Mart’ta duruşmaya katılmak üzere geldiği Ankara Adliyesi’nin C kapısı merdivenlerinden yüzüstü düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir’in çenesinde hasar oluştuğu, dudaklarının çarpmanın etkisiyle şiştiği, sol el bileği ile sol dizinin zedelendiği ve yüz çevresinin ezildiği belirlendi. Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘ÖLÇÜLER TUTMUYOR’

Merdiven basamaklarının sorunlu olduğunu, ölçülerinin birbirini tutmadığını, günde yüzlerce kişinin kullandığı merdivenlerin hayati tehlike oluşturduğunu iddia eden Avukat Özdemir, ‘taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek’ iddiasıyla savcılığa başvurarak merdivenlerin yapımı, ihalesi ve denetiminde bulunanlardan şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet Savcılığı, 2019/46426 dosya numarasıyla soruşturma başlatarak Özdemir’in ifadesine başvurdu. Özdemir, “Olay günü düştüğümü gören meslektaşlarım, güvenlik kulübesindeki görevlilerin bilgilerine de başvurulmasını istiyorum. Ayrıca güvenlik kamera görüntüleri ile o noktayı gören MOBESE kamera kayıtlarının da incelenmesini talep ediyorum. Bunlar incelendiğinde haklı olduğum görülecektir” dedi.

‘İLK MAĞDUR DEĞİLİM’

Özdemir’in düştüğü merdivenlerde Avukat Hakları Merkezi avukatları da inceleme yapıp tespitlerini raporlaştırdı. Raporda, “Merdivenlerin 7 basamaktan oluştuğu, alttaki basamağın yüksekliğinin 19.5 santimetre, üstteki basamağın yüksekliğinin 14 santimetre olduğu, genişliğinin ise birinci basamağın 28.5 santimetre iken üstteki basamağın 26 santim olduğunun görüldüğü, her basamağın genişlik-yüksekliğinin farklı olduğu” belirtildi. Avukat Özdemir, “Bilirkişi raporunda da görüldüğü gibi merdivenler gelişi güzel yapılmış. Merdivenlerin ilk mağduru ben değilim, son mağdur da ben olmayacağım. Şikâyetçiyim” dedi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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