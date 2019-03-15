Düşüren merdivenler mahkemelik
Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Nuran Özdemir, 8 Mart’ta duruşmaya katılmak üzere geldiği Ankara Adliyesi’nin C kapısı merdivenlerinden yüzüstü düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdemir’in çenesinde hasar oluştuğu, dudaklarının çarpmanın etkisiyle şiştiği, sol el bileği ile sol dizinin zedelendiği ve yüz çevresinin ezildiği belirlendi. Özdemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.
‘ÖLÇÜLER TUTMUYOR’
Merdiven basamaklarının sorunlu olduğunu, ölçülerinin birbirini tutmadığını, günde yüzlerce kişinin kullandığı merdivenlerin hayati tehlike oluşturduğunu iddia eden Avukat Özdemir, ‘taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek’ iddiasıyla savcılığa başvurarak merdivenlerin yapımı, ihalesi ve denetiminde bulunanlardan şikâyetçi oldu.
Cumhuriyet Savcılığı, 2019/46426 dosya numarasıyla soruşturma başlatarak Özdemir’in ifadesine başvurdu. Özdemir, “Olay günü düştüğümü gören meslektaşlarım, güvenlik kulübesindeki görevlilerin bilgilerine de başvurulmasını istiyorum. Ayrıca güvenlik kamera görüntüleri ile o noktayı gören MOBESE kamera kayıtlarının da incelenmesini talep ediyorum. Bunlar incelendiğinde haklı olduğum görülecektir” dedi.
‘İLK MAĞDUR DEĞİLİM’
Özdemir’in düştüğü merdivenlerde Avukat Hakları Merkezi avukatları da inceleme yapıp tespitlerini raporlaştırdı. Raporda, “Merdivenlerin 7 basamaktan oluştuğu, alttaki basamağın yüksekliğinin 19.5 santimetre, üstteki basamağın yüksekliğinin 14 santimetre olduğu, genişliğinin ise birinci basamağın 28.5 santimetre iken üstteki basamağın 26 santim olduğunun görüldüğü, her basamağın genişlik-yüksekliğinin farklı olduğu” belirtildi. Avukat Özdemir, “Bilirkişi raporunda da görüldüğü gibi merdivenler gelişi güzel yapılmış. Merdivenlerin ilk mağduru ben değilim, son mağdur da ben olmayacağım. Şikâyetçiyim” dedi.
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