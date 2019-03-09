Düşen helikopterde FETÖ ve sabotaj ihtimali araştırılıyor
İstanbul Sancaktepe’deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nda 11 Şubat’ta bakım yapıldıktan sonra deneme seferine çıkılan UH-1 tipi askeri helikopter, Çekmeköy’de bir sitenin bahçesine düşmüş, 4 asker şehit olmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla, Başsavcı vekili Mesut Erdinç Bayhan’ın koordinasyonunda, Savcı Levent Bilgi tarafından başlatılan ve çok yönlü olarak sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ ve sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. Helikopterin bakım faaliyetleri, bakımını kimlerin yaptığı, uçuş raporları inceleniyor.
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