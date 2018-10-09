DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, DUS ve STS sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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