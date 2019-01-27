Dünyanın konuşacağı röportaj CNN TÜRK'te
5N1K programının yapımcısı Gazeteci Cüneyt Özdemir Uluslararası bir gazetecilik başarısına imza attı. Dünyanın konuştuğu kişi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Röportaj bugün saat 14.00'te CNN TÜRK ekranlarında olacak.
Venezuela’da bugünlerde neler yaşandığından ABD ile ilişkilere Türkiye'nin desteğinden muhalefet lideri Guadio'ya bakışına kadar bir konuyu 5n1k Yapımcısı ve sunucusu Cüneyt Özdemir'e anlattı...
Yeni bir seçim yapacak mı?
Enflasyon hakkında ne düşünüyor? Ekonomik krize bir çözümü var mı ? Maduro Bundan sonra neler yapacak ?
Tüm bu soruların yanıtı gün boyu 5N1K özel yayınları ile CNN Türk'te...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle