Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin kimdir, kaç yaşında?

Sanna Marin, 16 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Babasız bir ailede büyüyen Sanna Marin, annesi tarafından büyütüldü ve ailesinde üniversiteye eğitimi alan ilk kişi oldu.2012 yılında memleketi Tampere kentinde Belediye Meclis Başkanlığı'na seçildi ve Sosyal Demokrat Parti içerisinde hızlı yükselişi başladı. Haziran ayında kurulan hükümette Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı görevine getirildi. Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.



Sanna Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı.