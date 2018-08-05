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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
05.08.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Dünyada ikinci: Denizden 2 kilometre yüksekte su keyfi

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Dünyada ikinci: Denizden 2 kilometre yüksekte su keyfi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, Akdeniz ve Ege bölgesini aratmayan sahilleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tatvan'da 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle, bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü'nün dünyanın birçok yerinden turisti cezbettiğini söyledi.

Dünyada ikinci: Denizden 2 kilometre yüksekte su keyfi

Van Gölü'nün güzellikleri ve Nemrut Krater Gölü'nün doğa harikası coğrafyasını keşfetmek isteyen turistlerin sayısının her geçen gür arttığını belirten Gencan, şunları dile getirdi:

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

"Buralardaki doğal ve tarihi güzelliklerden dolayı şu anda oldukça fazla ziyaretçi geliyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere batı illerindeki büyük şirketler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine geziler düzenliyor. Bölgeye huzur ve güven gelince insanların ön yargısı da değişti. Her geçen gün bölgemizdeki ziyaretçi sayısı artıyor. Buraya gelenler hem tatil yapıyor hem de tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buluyor. Yazı burada değerlendirenlerin yanı sıra, kısa süreli kamp yapmak için ya da günübirlik gelen ziyaretçilerimiz var. Van Gölü sahilleri ile Nemrut Krater Gölü Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. İnsanlar artık yüksek rakımlı bölgede doğayla iç içe deniz keyfi yapıyor."

Ailesiyle birlikte Nemrut Krater Gölü'ne gelen Mihraç Kulu, Nemrut Krater Gölü'nü daha önce ziyaret ettiğini ancak ilk kez gördüğü bazı bölümlerini çok beğendiğini söyledi.

Dünyada ikinci: Denizden 2 kilometre yüksekte su keyfi

Her gelişinde gölün ayrı bir bölgesini gezdiğini anlatan Kulu, "Hafta sonu olmasından dolayı şu an çok kalabalık. Batı illerinden ve hatta yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi var. Havanın sıcak olmasından dolayı insanlar burada 2200 - 2300 rakımda yüzüyor. O kadar yoğunluk var ki, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Burada doğa ile baş başasınız. Buranın keşfedilecek çok yerleri olduğunu düşünüyorum. Gizemli bir yer ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu. 

 

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