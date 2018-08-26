Dünya Köpek Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?
Dünya Köpek Günü, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Pek çok köpek sahibi ve hayvansever, bu sevimli dostlarıyla çekildikleri fotoğrafları paylaşıyor. Peki, Dünya Köpek Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıktı?
Dünya Köpek Günü'nün tarihi 14 yıl öncesine dayanmaktadır. 26 Ağustos Dünya Köpek Günü, 2004 yılında hayvan hakları savunucusu Colleen Paige tarafından başlatılmıştır. Amacı, köpeklerle ilgili farkındalık yaratmak, köpek evlat edinmeyi desteklemek ve köpeklerin yaşam refahına ve önemine dikkat çekmektir. Dünya Köpek Günü'nün 26 Ağustos olarak belirlenmesinin nedeni ise, Paige'nin henüz 10 yaşındayken ailesinin ilk köpekleri olan “Sheltie”yi barınaktan kurtardıkları tarih olmasıdır.
Dünya Köpek Günü, yasal olarak şu anda yalnızca New York eyaletinde, 2013 yılında kabul edilmiştir.
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