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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Dünya Kahve Günü ne zaman? Kahve ömrü uzatır mı?

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Dünya Kahve Günü ne zaman? Kahve ömrü uzatır mı?

Her yıl 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Son birkaç yıldır kutlanan Dünya Kahve Günü’nde dünyanın çeşitli yerlerinde kahveye dair ilginç etkinlikler düzenleniyor. İşte, Dünya Kahve Günü’nün tarihçesi...

Uluslararası Kahve Günü, şu anda dünyanın her yerinde meydana gelen olaylarla, içeceği olarak kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir olaydır. İlk resmi tarih, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edildiği ve Milano'da başlatıldığı 1 Ekim 2015'tir.

Kahve ömrü uzatır mı?

Osman Müftüoğlu, yazılarından birinde kahve ve insan ömrü arasındaki ilişkiye değinmişti. İşte, Osman Müftüoğlu’nun “kahve ömrü uzatır mı?” sorusuna verdiği yanıt:

Makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği biliniyor. Ancak kahvenin ömür süresine etkisi hakkında bir veriye sahip değiliz.

Kahvenin bazı sağlık faydaları olsa da bu bilgi bizim onun sağlıksız taraflarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor.

Örneğin nabzı hızlandırması, çarpıntı yapması, uyku kaçırması, reflüyü gastriti azdırması, selüliti şaha kaldırması kahvenin yarattığı sorunlardan sadece birkaçı.

Ne var ki makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği de anlaşılıyor.

Elimizde bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var ama kahvenin ömrü uzattığına dair açık ve net bir veriye sahip değiliz.
Benim tavsiyem; kemik erimesi olan kadınların, hipertansiyonluların, göz tansiyonu yüksek olanların, reflüden yakınanların, çarpıntım var diyenlerin kahve tüketiminde dikkatli davranmalarıdır.

 

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