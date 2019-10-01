Dünya Kahve Günü ne zaman? Kahve ömrü uzatır mı?
Her yıl 1 Ekim’de Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Son birkaç yıldır kutlanan Dünya Kahve Günü’nde dünyanın çeşitli yerlerinde kahveye dair ilginç etkinlikler düzenleniyor. İşte, Dünya Kahve Günü’nün tarihçesi...
Uluslararası Kahve Günü, şu anda dünyanın her yerinde meydana gelen olaylarla, içeceği olarak kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir olaydır. İlk resmi tarih, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edildiği ve Milano'da başlatıldığı 1 Ekim 2015'tir.
Kahve ömrü uzatır mı?
Osman Müftüoğlu, yazılarından birinde kahve ve insan ömrü arasındaki ilişkiye değinmişti. İşte, Osman Müftüoğlu’nun “kahve ömrü uzatır mı?” sorusuna verdiği yanıt:
Makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği biliniyor. Ancak kahvenin ömür süresine etkisi hakkında bir veriye sahip değiliz.
Kahvenin bazı sağlık faydaları olsa da bu bilgi bizim onun sağlıksız taraflarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor.
Örneğin nabzı hızlandırması, çarpıntı yapması, uyku kaçırması, reflüyü gastriti azdırması, selüliti şaha kaldırması kahvenin yarattığı sorunlardan sadece birkaçı.
Ne var ki makul miktarda kahve içmenin belleği desteklediği, safra taşı oluşumunu engellediği, karaciğer yağlanmasını önlediği de anlaşılıyor.
Elimizde bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var ama kahvenin ömrü uzattığına dair açık ve net bir veriye sahip değiliz.
Benim tavsiyem; kemik erimesi olan kadınların, hipertansiyonluların, göz tansiyonu yüksek olanların, reflüden yakınanların, çarpıntım var diyenlerin kahve tüketiminde dikkatli davranmalarıdır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle