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    Haberler >Gündem>Dünden beri haber alınamıyordu... Korkunç ölüm

    Dünden beri haber alınamıyordu... Korkunç ölüm

    AA
    29.04.2018 - 18:56 | Son Güncelleme:

    Manisa'da uçuş yaptıktan sonra kaybolan 62 yaşındaki yamaç paraşütçüsü Tuncat Öğüt'ün cesedi bulundu.

    İzmir'den dün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü Öğüt, öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde buluştu.
    Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.

    AFAD VE AKUT SEFERBER OLDU

    Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

    Öğüt'ün cenazesine bugün ulaşıldı.

    Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

    Etiketler: paraşüt , Tuncat Öğüt , gündem
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