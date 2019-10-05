Dün gece deprem mi oldu? 5 Ekim son depremler listesi!
Özellikle nüfus yoğunluğunun büyük bir kısmının bulunduğu Marmara Bölgesinde meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başladı. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 5 Ekim Cumartesi gününe dair son dakika depremler listesi
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, İzmir yakınlarında da hissedilen, rasathanenin yayımladığı 5 Ekim tarihli en son depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:27:23 36.2953 28.4912 9.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
09:22:33 36.2837 28.4987 9.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
09:18:35 40.8792 28.1588 18.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
09:04:04 40.8687 28.3312 8.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
07:23:12 40.8508 28.2175 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
07:08:35 37.7435 27.7098 14.7 -.- 2.1 -.- CULHALLAR-KOCARLI (AYDIN)
06:47:33 38.8395 43.5963 11.8 -.- 2.5 -.- AKCIFT-(VAN)
06:41:43 40.8400 28.2702 14.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
05:43:54 39.1063 29.6607 4.3 -.- 1.7 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
05:34:54 38.0620 27.0412 2.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (05:34:55)
04:59:35 40.0112 26.1545 7.9 -.- 2.2 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE)
04:12:37 39.1820 41.5022 6.6 -.- 2.7 -.- VARTO (MUS)
03:12:46 35.5308 29.4848 20.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
02:30:56 40.9135 28.3862 17.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI
01:24:47 40.8997 28.1755 15.8 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
01:14:10 39.0107 27.8840 3.8 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
00:30:07 38.5258 31.5800 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA)
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