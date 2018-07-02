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    Dükkanına geldi, korkunç manzarayla karşılaştı

    İHA
    02.07.2018 - 12:23 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Payas ilçesinde 4 kişi, dükkan sahibinin koruma amaçlı bulundurduğu köpeği taşla öldürdü. Dört saldırganın yaptığı vahşet güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah dükkana geldiğinde karşılaştığı manzara ile adeta şok olan Seda Yılmaz, vahşeti yapanların bulunmasını istedi.

    Olay, Hatay'ın Payas İlçesi Karacami Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde toptan su satışı yapılan Seda Yılmaz'a ait işyerinde gece geç saatlerde yaşandı. İşyeri önüne gelen 4 kişi, yaklaşık 3 yıldır koruma amaçlı dükkan önüne bağlı tutulan köpeği, kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra uzaklaşarak kayıplara karıştı.

    İşyeri sahibi Yılmaz, sabah dükkana geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştığını söyleyerek bu vahşeti yapanların biran önce bulunmasını istedi. İlçe emniyet müdürülüğü ekipleri, güvenlik kameralarını da tarayarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: köpek , son dakika , haberler
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