Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Düğünden dönen aile kaza yaptı... Bu fotoğraf da yolda bulundu

    Düğünden dönen aile kaza yaptı... Bu fotoğraf da yolda bulundu

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
    26.03.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

    Düzce'de düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin tehlikeli madde taşıyan tankerle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolun ortasında bulundu.

    Kaza saat 01.00 sıralarında TEM’in Düzce Üçyol mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aydın Durukan yönetimindeki 81 EE 241 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Ali Kuyucu’nun kullandığı 42 ET 917 plakalı tanker, yolda duran otomobile çarparak şarampole sürükledi.

    Düğünden dönen aile kaza yaptı... Bu fotoğraf da yolda bulunduOtomobilden yola savrulan Ayşe Durukan yaşamını kaybederken, Aydın Durukan, Emine Durukan ve Eyüphan Durukan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

    Tanker sürücüsü Ali Kuyucu, "Araç kaza yapmış yolun kenarında duruyordu. Herhangi bir uyarı levhası ya da reflektör olmadığı için fark etmedim ve çarptım" dedi.

    Durukan ailesinin İstanbul’da bir düğüne katıldıkları öğrenilirken, kaza sırasında hurdaya dönen aracın içerisinden düşen düğün fotoğrafı dikkat çekti.

    Kazada hurdaya dönen otomobilden gaz sızması nedeniyle İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekiplerinin gazı kapatması sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

    Düğünden dönen aile kaza yaptı... Bu fotoğraf da yolda bulundu

    Etiketler: NoMobil , trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri